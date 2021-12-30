Прогноз: в следующем месяце в Эстонии начнется массовая вакцинация

Недавно правительство решило сократить срок действия вакцинационного сертификата с года до 9 месяцев начиная с 1 февраля. При этом сохраняется требование предъявлять ковид-сертификат в местах общественного питания, культурных учреждениях и спортивных клубах.

Поэтому в ближайшее время многие эстоноземельцы, у которых с момента завершения курса вакцинации прошло больше девяти месяцев, скорее всего, отправятся за бустерной дозой, что приведет к массовой волне вакцинации в стране.

После получения бустерной дозы срок действия вакцинационного сертификата продлевается как минимум на год. Кроме того, сертификат начинает действовать сразу же после прививки.

Если посмотреть на данные девятимесячной давности от 1 февраля 2022, то 1 мая 2021 года в Эстонии было 338 090 вакцинированных людей, среди которых курс вакцинации (2 дозы) был завершен у 124 413 человек.

Таким образом, более 120 000 человек останутся в феврале без действующего сертификата о вакцинации, за исключением, если они уже получили бустерную дозу вакцины.

В Эстонии сейчас сертификаты о вакцинации имеют около 715 000 человек, то есть большая часть вакцинированного населения. Из них сертификат о завершении курса вакцинации имеют 476 000 человек, а 240 000 человек — также о получении бустерной дозы. Есть и те, кто получил уже вторую бустерную дозу — таких сертификатов выдано в районе 200.

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