За сутки в Эстонии прибавилось 1379 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 30 декабря в больнице находится 231 зараженный коронавирусом пациент. Из них 163 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 136, или 83,4%, не вакцинированы и 27, или 16,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 37 новых истории болезни. Умерло шесть зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: две 73-летние женщины, 80-летняя женщина, 82-летняя женщина, 91-летний мужчина и 92-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 9 503 результата теста, из которых 1 379 оказались положительными. Из получивших положительный тест 656 не были вакцинированы и 723 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 228 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 725. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 287 144 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,4%.

В Эстонии выявлено всего 2 497 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон".

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