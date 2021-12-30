"Эстония поддерживает право Украины самой решать, где состоять". Президент Карис собирается посетить Украину

На встрече было заявлено, что возможная военная деятельность в регионе со стороны России угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы, а всеобщая поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины по-прежнему важна.

"Несмотря на постоянно происходящие в Восточной Украине военные действия, украинцы остаются настроенными на реформы и продолжают усилия для присоединения к Евросоюзу. Это государство, где ценят демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины в направлении Евросоюза и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять", — сказал Алар Карис.

Карис подтвердил, что планирует посетить Украину в начале нового года.

Он также сказал, что Эстония высоко ценит деятельность Евросоюза в Украине и продолжит помогать украинцам как в двустороннем порядке, так и через различные инициативы ЕС.