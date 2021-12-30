ФОТО | Один из лучших книжных магазинов мира, расположенный в Таллинне, обрел новый облик

”Для магазина Rahva Raamat в Viru Keskus началась новая эра, и грядущее Рождество мы встретим уже в существенно обновленном и более просторном представительском магазине”, — сказал исполнительный директор Rahva Raamat Прийт Петерсон. На самом деле этому крупнейшему в Эстонии книжному магазину уже давно есть чем гордиться, и из всех магазинов Rahva Raamat именно здесь уже на протяжении многих лет самый большой выбор товаров и самая высокая посещаемость.

В обновленном магазине больше всего места получили книжные полки, в первую очередь, с художественной литературой, так как ее читатели любят больше всего. Также именно в магазине Rahva Raamat в Viru Keskus лучший выбор литературы на английском и русском языках.

”Поскольку одна из наших целей — предложить посетителям великолепный опыт посещения книжного магазина, мы решили сделать наш уже ворвавшийся в мировую элиту книжный магазин еще лучше”, — добавил Петерсон. Одно из самых значительных изменений заключается в том, что книжный магазин, ранее располагавшийся на двух этажах, приобрел еще более просторный и впечатляющий третий этаж. Этот шаг позволил объединить оставшуюся прежней площадь магазина в единое целое и сделать знакомство с разными отделами удобнее и проще. В обновленном книжном магазине прославившийся в Теллискиви ресторан Literaat также порадует своих гостей новым кафе Literaat Café.

”Придавая нашему книжному магазину новый облик, мы старались сохранить уникальность, теплоту, увлекательность, уют, и мы по-прежнему желаем преподносить всем нашим дорогим покупателям приятные сюрпризы. Я верю, что в сотрудничестве с нашей имеющей многолетний опыт командой и лидерами в данной отрасли мы достигли своих целей, ведь магазин действительно получился потрясающим”, — прокомментировал выполненную работу Петерсон. Над дизайном интерьера работали архитекторы компании UDDU во главе с Мари Когер-Отс, а графическим дизайном занималось дизайн-бюро Velvet.

Помимо книг, в продаже здесь можно найти различные подарочные товары, игры, игрушки, фильмы, компакт-диски и виниловые пластинки. В книжном магазине также есть предназначенная для всевозможных мероприятий сцена, которая поможет собрать вместе писателей, любителей книг и представителей других областей культуры. Rahva Raamat в Viru Keskus распахнул свои двери в 2004 году. В 2016 году на книжной ярмарке в Лондоне этот магазин был признан одним из лучших книжных магазинов мира. Подобный титул был присужден еще только одному книжному магазину в Эстонии — расположенному в нескольких сотнях метров магазину Rahva Raamat в Старом городе.