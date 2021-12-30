В Ярвамаа в ДТП погиб 50-летний мужчина. У его автомобиля был разный тип резины

Согласно первоначальной информации, Volkswagen по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в Subaru. 50-летний водитель Volkswagen был доставлен в больницу, но его травмы были настолько тяжелыми, что его не удалось спасти — мужчина скончался в больнице.

Скорая помощь также отвезла в больницу 50-летнего водителя Subaru, у которого травм обнаружено не было и его отпустили домой. Других людей в автомобилях на момент аварии не было.

По словам полиции у отклонившегося на встречную полосу Volkswagen была на передних колесах шипованная резина, а на задних — всесезонная. Такая комбинация запрещена, так как различные типы резины делают управление автомобиля значительно хуже. Также, согласно первоначальной информации, у погибшего водителя в момент ДТП не был пристегнут ремень безопасности.