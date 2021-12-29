29.12.2021, 22:03
ГАЛЕРЕЯ | Названы лучшие спортсмены, тренер и команда 2021 года(1)
Сегодня Эстонский олимпийский комитет объявил имена лучших спортсменов, лучшего тренера и назвал лучшую команду уходящего 2021 года.
Лучшей командой признана женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (в составе Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Катрина Лехис)
Лучшим спортсменом года признан легкоатлет (бег с барьерами) Расмус Мяги
Лучшей спортсменкой признана шпажистка Катрина Лехис
Лучшим тренером признан Кайдо Кааберма (фехтование на шпагах)
Лучшей молодым спортсменом признана пловчиха Энели Ефимова