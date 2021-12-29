Хоккей
29.12.2021, 21:11

Молодежный ЧМ: хоккеистам сборной России засчитано техническое поражение

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ФОТО: ФХР / fhr.ru

Молодежной сборной России засчитано техническое поражение в матче группового этапа МЧМ-2022 против Словакии из-за положительного теста на COVID-19 у одного из игроков. Об этом сообщает ”Матч ТВ”.

Матч должен был пройти в ночь на 30 декабря в канадском Ред-Дире на стадионе «Уэстернер Парк».

Ранее из-за положительных результатов тестов у игрока Чехии был отменен матч с Финляндией, чехам присудили техническое поражение. Также из-за случаев коронавируса в сборной США был отменен матч американцев с командой Швейцарии, и сборной США было засчитано

Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи играются в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.

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