Молодежный ЧМ: хоккеистам сборной России засчитано техническое поражение

Матч должен был пройти в ночь на 30 декабря в канадском Ред-Дире на стадионе «Уэстернер Парк».

Ранее из-за положительных результатов тестов у игрока Чехии был отменен матч с Финляндией , чехам присудили техническое поражение. Также из-за случаев коронавируса в сборной США был отменен матч американцев с командой Швейцарии , и сборной США было засчитано

Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи играются в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В группе А сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии.