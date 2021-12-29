ГРАФИК | Эстония входит в "красную зону": где болеют "омикроном" больше всего? В каких возрастных группах идет резкий рост заболеваемости?

По данным Департамента здоровья, 90% заражения "омикроном" происходит уже внутри Эстонии, то есть штамм имеет в основном внутригосударственное распространение.

"51% заболеваемости "омикроном" приходится на Тартумаа и 35% — на Харьюмаа", — сообщает ведомство. Доля "омикрона" среди всех инфицированных выросла за неделю с 16% до 45%

Общее число новых заразившихся выросло за неделю на 17,4%. Число больных, нуждающихся в госпитализации, выросло на 4% .

Самая высокая доля положительных тестов на прошлой неделе была в Тартумаа (15,1%), в Ляэнемаа (13,6%) и Вырумаа (12,8%).

Индекс заражаемости R во всех регионах был выше 1, среднее значение по стране — 1,12.

Наиболее высокий уровень заболеваемости на прошлой неделе был среди молодежи — в возрастных группах 10–14, 15–19 и 20–24 года. В двух последних группах заболеваемость выросла на 44%, в возрастной группе 45-49 лет — на 38%. Наибольшее сокращение числа новых инфицированных произошло в группе 70-74 года (14%).

На графике ниже - недельная заболеваемость в различных возрастных группах (число случаев).

Чаще всего люди подхватывали инфекцию в семейном кругу (49% случаев), в детских и учебных заведениях (10%), за границей (8,3%) и на работе (7%). Место заражения в 13% случаев установить не удалось.