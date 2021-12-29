29.12.2021, 20:04
На шоссе Таллинн - Тарту случились две аварии подряд. Есть пострадавшие(4)
В 17.48 полиции сообщили, что в Ярвамаа, на 105-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа, автомобиль BMW потерял упрвляемость и выехал с трассы в поле. Скорая помощь увезла в больницу с места ДТП 19-летнего молодого человека.
В 18.07 поступило сообщение, что в том же уезде на 78-м километре той же трассы столкнулись два автомобиля - Škoda и Subaru. Скорая помощь доставила в больницу водителя Subaru - 58-летнего мужчину. Водителю другого автомобиля медики оказали первую помощь на месте.
Движение в районе обоих ДТП затруднено.