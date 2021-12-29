Байден и Путин проведут переговоры еще в этом году

По словам Хорн, предложение провести телефонные переговоры исходило от Путина. Байден согласился, потому что, по его мнению, наилучший способ вести переговоры с Россией — ”прямой диалог лидер-лидер”.

Пресс-секретарь отметила, что Байден поддерживает связь с ”европейскими союзниками и партнерами” — для формирования общей позиции. Глава Белого дома лично разговаривал с европейскими лидерами, а сотрудники его администрации Байдена взаимодействовали с представителями НАТО, Евросоюза и ОБСЕ.

Телефонный разговор станет прологом встречи, которая запланирована на 10 января будущего года, добавила Хорн.

Кремль подтвердил

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом поздно вечером 30 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

”Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США”, — сказал Песков.

Ранее Байден допустил возможность личной встречи с Путиным в январе, напоминает gazeta.ru.