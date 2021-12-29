ВИДЕО | Смотрите, как в Китае публично наказывают нарушителей карантина

На кадрах видно, как по улице идут люди в защитных костюмах, на шеях у нарушителей висят собственные портреты. Процессию охраняют сотрудники правоохранительных органов, некоторые из которых держат в руках оружие.

Канал отмечает, что публичное осуждение подозреваемых в совершении преступления было отменено в Китае около десяти лет назад. Однако чиновники Гуанси-Чжуанского автономного района, где располагается городской округ Байсэ, к которому относится уезд Цзинси, пытаясь реализовать национальную стратегию нулевой заболеваемости, вернулись к данной практике.

Ранее британская газета Mirror написала, что жители китайского города Сиань голодают из-за того, что местные власти на фоне вспышки коронавируса запретили им выходить из дома, сообщает gazeta.ru.

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