29.12.2021, 18:24
Могут ли используемые в Эстонии экспресс-тесты распознать "омикрон"? Отвечает Департамент здоровья
"Первоначальные данные показывают, что экспресс-тесты на антиген могут выявить заразившегося человека", - подтвердил изданию Forte пресс-секретарь Департамента здоровья.
Представитель департамента отметил, что широко используемые в Эстонии ПЦР-тесты также выявляют инфекцию, в том числе и штамм "омикрон".
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