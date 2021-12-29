Новости Эстонии
29.12.2021, 18:24

Могут ли используемые в Эстонии экспресс-тесты распознать "омикрон"? Отвечает Департамент здоровья

 
Айвар Пау, Forte.ee
Foto: Kristo Klausson

По мнению Департамента здоровья, имеющие широкое использование в Эстонии экспресс-тесты на COVID-19 могут выявить и штамм "омикрон", который по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса существенно мутировал.

"Первоначальные данные показывают, что экспресс-тесты на антиген могут выявить заразившегося человека", - подтвердил изданию Forte пресс-секретарь Департамента здоровья.

Представитель департамента отметил, что широко используемые в Эстонии ПЦР-тесты также выявляют инфекцию, в том числе и штамм "омикрон".

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