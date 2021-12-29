Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для граждан бывшего СССР и их детей

Документ предлагает расширить полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства. ”Президент Российской Федерации может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях”, — отмечается в проекте.

Законопроект также предполагает сокращение числа требований при получении гражданства более чем к 20 категориям лиц. Речь идет о:

- гражданах бывшего СССР и их детях;

- участниках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, живущих за рубежом;

- людях, близкие родственники которых живут в России и являются ее гражданами;

- людях, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР (в пределах государственной границы современной России), и других категориях претендентов на российское гражданство.

Отмечается, что в этот список не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, так как соответствующие положения действующего закона ”не были востребованы на практике”. Кроме того, концепция нового документа ”не предполагает предоставления гражданства <…> на основе формальных критериев, не учитывающих реальной связи лица, претендующего на приобретение гражданства, с Российской Федерацией”.

В соответствии с документом упрощенное приобретение гражданства при заключении брака предусмотрено ”только для случаев наличия в браке общего ребенка”. Эта мера призвана предотвратить заключение фиктивных браков.

В ведении президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на:

- ветеранов ВОВ — граждан бывшего СССР;

- лиц, имеющих особые заслуги перед Россией;

- лиц, которые представляют интерес для страны в силу своей профессии или квалификации.