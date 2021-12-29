В России задержаны 7 человек, пытавшихся незаконно попасть в Эстонию

В результате проверочных мероприятий установлено, что у иностранцев документы для нахождения в пограничной зоне отсутствовали, сообщает pskov.ru.

При этом, иностранные граждане признались, что прибыли из московского региона для последующего нелегального убытия в Эстонию в поисках лучших условий жизни, так как законных оснований для пересечения государственной границы у них не было.

Решением Печорского районного суда нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России. Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.