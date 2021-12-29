Кинокритик об американской комедии про СМИ: это не кино, это праздник

Кажется, Уэс Андерсон двигался к ”Французскому диспетчеру” всю свою сознательную жизнь. От фильма к фильму он выверял картинку, музычку, собирал вокруг себя актёров, видоизменял их традиционные амплуа до неузнаваемости, не забывая об ироничности повествования. Кажется, в одном кармане Уэс Андерсон носит волшебный горшочек с надписью ”Картинка”, а во втором — такой же, с надписью ”Ирония”. И черпает из них, и сыплет вокруг себя напропалую.

Не удивлюсь, если, с собственной точки зрения, Уэс Андерсон наконец-то снял идеальный фильм. Об этом мы сможем судить только исходя из его дальнейших действий. Если он, например, больше не будет снимать кино (ну или, как вариант, ограничится анимационными фильмами) — значит, я прав. Если он следующим фильмом снимет что-то радикально другое, с кровью и кишками, с экзистенциальными драмами персонажей, с бергмановской болью просто от ощущения бытия — значит, я прав. Если ничего этого не произойдёт, и он продолжит более-менее в том же духе — значит, на его взгляд, не все картинки в ”Диспетчере” были выверены, не вся ирония из горшочка была высыпана, не всё насилие над привычными зрительскими восприятиями образов знакомых и любимых актёров совершено. Впрочем, одно упущение в этом смысле вижу даже я. Билл Мюррей в ”Диспетчере” — как Билл Мюррей. Ничего нового по сравнению с ”Трудностями перевода” или ”Сломанными цветами” он не показывает. В каком-то смысле Билл Мюррей — это их голливудский Жека Цыганов. Или наоборот, как удобнее.