Пособия, компенсации, декрет. Самые важные изменения, которые вступят в силу в 2022 году

Право на отпуск по усыновлению и компенсацию усыновителя будет у всех усыновителей и родителей приемных семей. 70-дневный отпуск можно оформить целиком или отдельными днями, и разделить между усыновителями или родителями приемной семьи. В связи с увеличением минимальной заработной платы увеличится и пособие приемным семьям, оно составит 327 евро в месяц на каждого ребенка. Родительская компенсация усыновителя будет составлять 100% от прежнего дохода усыновителя.

Детский отпуск родители в дальнейшем будут получать отдельно на каждого ребенка, так будет решена проблема использования дней детского отпуска в сводных семьях. У каждого родителя будет индивидуальное право на отпуск и компенсацию. На одного ребенка каждый родитель сможет получить 10 дней оплачиваемого родительского отпуска до конца календарного года, когда ребенку исполнится 14 лет. Одновременно до половины средней зарплаты родителя поднимается и оплата детского отпуска. Переход на новую систему произойдет 1 апреля. Отпуск можно будет оформить целиком или отдельными днями.

Вступают в силу более гибкие возможности комбинировать работу на частичной занятости, отдых, и нагрузку родителей по уходу за ребенком. Родитель может в дальнейшем получать родительскую компенсацию по календарным дням до достижения ребенком 3-летнего возраста. Таким образом, родитель может помимо ухода за ребенком работать на частичной занятости, и получать родительскую компенсацию за более длительный период, или с ребенком могут быть по очереди оба родителя.

У родителей появится возможность одновременно взять до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно — их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней.

Декретный отпуск переименовывается в материнский отпуск. С 1 апреля декретный отпуск переименовывается в материнский, родительскую компенсацию матери будет выплачивать Департамент социального страхования . Часть родительского отпуска и возмещений предназначается матери, часть — отцу, оставшуюся часть родители делят между собой.

Увеличится сумма компенсации лечения зубов безработным и получателям прожиточного пособия, бесплатное лечение зубов будет обеспечено больным раком. Услуги ортодонта в дальнейшем будут предоставляться также пациентам в возрасте 19 лет и старше, если у них присутствуют редкие болезни или пороки развития лица или челюсти, требующие лечения в более позднем возрасте. Для людей младше 19 лет лечение зубов по-прежнему бесплатно.

Продолжатся более ранние компенсации по больничному листу. Ранние компенсации позволяют человеку остаться дома уже при первых признаках болезни, не теряя доход существенно. Теперешняя система продолжит работать до конца 2022 года. Она подразумевает, что первый день болезни остается на ответственности работника, со второго по пятый день платит работодатель, а Больничная касса — начиная с шестого дня. На тех же условиях могут находиться на больничном листе близкие контакты больных коронавирусом.

Минимальная заработная плата повысится до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро.

В 2022 году увеличится максимальная оплата кратковременной работы в статусе безработного — она составит 261,6 евро. При этом размер страхового возмещения по безработице не уменьшится.

Пособие на трудоспособность также увеличится. Размер пособия будет известен в конце первого квартала, когда произойдет индексация.

Увеличатся пенсия по старости и пособие одиноко проживающему пенсионеру. После индексации 1 апреля, пенсии вырастут примерно на 38 евро, и размер средней пенсии по старости составит 591 евро. Пособие для одиноко проживающего пенсионера увеличится со 115 до 200 евро. Оно выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни, и чей размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии. В 2022 году средняя пенсия по данным Департамента статистики составит 669 евро.