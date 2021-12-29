Пособия, компенсации, декрет. Самые важные изменения, которые вступят в силу в 2022 году(2)
В сфера Министерства социальных дел в 2022 года вступят в силу несколько важных изменений. вот их список.
ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
Декретный отпуск переименовывается в материнский отпуск. С 1 апреля декретный отпуск переименовывается в материнский, родительскую компенсацию матери будет выплачивать Департамент социального страхования. Часть родительского отпуска и возмещений предназначается матери, часть — отцу, оставшуюся часть родители делят между собой.
У родителей появится возможность одновременно взять до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно — их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней.
Вступают в силу более гибкие возможности комбинировать работу на частичной занятости, отдых, и нагрузку родителей по уходу за ребенком. Родитель может в дальнейшем получать родительскую компенсацию по календарным дням до достижения ребенком 3-летнего возраста. Таким образом, родитель может помимо ухода за ребенком работать на частичной занятости, и получать родительскую компенсацию за более длительный период, или с ребенком могут быть по очереди оба родителя.
Детский отпуск родители в дальнейшем будут получать отдельно на каждого ребенка, так будет решена проблема использования дней детского отпуска в сводных семьях. У каждого родителя будет индивидуальное право на отпуск и компенсацию. На одного ребенка каждый родитель сможет получить 10 дней оплачиваемого родительского отпуска до конца календарного года, когда ребенку исполнится 14 лет. Одновременно до половины средней зарплаты родителя поднимается и оплата детского отпуска. Переход на новую систему произойдет 1 апреля. Отпуск можно будет оформить целиком или отдельными днями.
Право на отпуск по усыновлению и компенсацию усыновителя будет у всех усыновителей и родителей приемных семей. 70-дневный отпуск можно оформить целиком или отдельными днями, и разделить между усыновителями или родителями приемной семьи. В связи с увеличением минимальной заработной платы увеличится и пособие приемным семьям, оно составит 327 евро в месяц на каждого ребенка. Родительская компенсация усыновителя будет составлять 100% от прежнего дохода усыновителя.
Увеличится сумма компенсации лечения зубов безработным и получателям прожиточного пособия, бесплатное лечение зубов будет обеспечено больным раком. Услуги ортодонта в дальнейшем будут предоставляться также пациентам в возрасте 19 лет и старше, если у них присутствуют редкие болезни или пороки развития лица или челюсти, требующие лечения в более позднем возрасте. Для людей младше 19 лет лечение зубов по-прежнему бесплатно.
Продолжатся более ранние компенсации по больничному листу. Ранние компенсации позволяют человеку остаться дома уже при первых признаках болезни, не теряя доход существенно. Теперешняя система продолжит работать до конца 2022 года. Она подразумевает, что первый день болезни остается на ответственности работника, со второго по пятый день платит работодатель, а Больничная касса — начиная с шестого дня. На тех же условиях могут находиться на больничном листе близкие контакты больных коронавирусом.
Минимальная заработная плата повысится до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро.
В 2022 году увеличится максимальная оплата кратковременной работы в статусе безработного — она составит 261,6 евро. При этом размер страхового возмещения по безработице не уменьшится.
Пособие на трудоспособность также увеличится. Размер пособия будет известен в конце первого квартала, когда произойдет индексация.
Увеличатся пенсия по старости и пособие одиноко проживающему пенсионеру. После индексации 1 апреля, пенсии вырастут примерно на 38 евро, и размер средней пенсии по старости составит 591 евро. Пособие для одиноко проживающего пенсионера увеличится со 115 до 200 евро. Оно выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни, и чей размер назначенной пенсии и ее ежемесячная сумма нетто меньше 1,2-кратной средней пенсии по старости в Эстонии. В 2022 году средняя пенсия по данным Департамента статистики составит 669 евро.
С 1 мая планируется запустить страхование вакцинации. Цели соответствующего законопроекта — поддержать тех, у кого в связи с вакцинацией возникли хоть и крайне редкие, но серьезные побочные эффекты, и помочь людям принять решение о вакцинации для защиты себя и других от опасных заболеваний. На первом этапе планируется возместить задним числом ущерб от вакцин против коронавируса.
НОВЫЕ И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
С 1 апреля все работники получат право ходатайствовать о гибких условиях труда для совмещения работы и семейной жизни. Работодатель обязан отреагировать на обращение работника в разумный срок. Подобное обращение работника не может стать основанием для прекращения трудовых отношений.
Государство с нового года начинает оплачивать новые услуги здравоохранения, медицинские устройства и лекарства. Группе риска также будет возмещаться стоимость лекарств против COVID-19 для домашнего лечения.
* Возможности диагностики и лечения улучшатся в областях онкологии, гематологии, неврологии, кардиологии, хирургии, урологии, лечения депрессии и лечении ран.
* Список медицинских приспособлений Больничной кассы пополнится в новом году 566 наименованиями. Они также станут более доступными, поскольку на многие приспособления можно будет получить 90% скидку. Особенно улучшится доступность приспособлений для больных диабетом.
* В связи с добавлением новых наименований в льготный список как больничных, так и рецептурных лекарств, улучшится доступность лекарств и возможности врачей и пациентов выбирать наиболее подходящий и доступный способ лечения. Людям из группы риска лекарства против коронавируса будут доступны для домашнего употребления со скидкой 100%.
В больницах появится возможность в исключительных случаях готовить и использовать новые лекарственные средства. Так называемое исключение для больниц вступит в силу с января. Оно подразумевает, что врач-специалист для лечения конкретного пациента в больнице сможет через индивидуальный заказ и под свою профессиональную ответственность готовить и использовать новые лекарственные средства. Лекарственное средство может быть произведено, если доступные варианты лечения пациента исчерпаны, использование лекарственного средства оправдано с медицинской точки зрения и имеется достаточно научных данных, позволяющих предположить, что польза превышает риски. Это изменение позволит предлагать пациентам варианты лечения, которые не были доступны ранее. Дополнительная информация (на эстонском языке): https://www.sm.ee/et/uudised/valitsus-algatas-ravimite-kliiniliste-uuringutega-seotud-ravimiseaduse-muudatused
Институт развития здоровья начнет внедрять научную программу по формированию здорового образа жизни детей ”В ящике приключений” (”Seikluste laegas”). К программе привлекаются и взрослые. Она направлена на формирование здоровых привычек в питании и движении у детей 4-6 лет, и поможет детским садам постепенно привить детям привычки правильно питаться, пить достаточно воды, достаточно двигаться и меньше сидеть. В учебном году 2022/2023 планируется внедрить программу в 10 детских садах. Дополнительная информация: Валдо Яхило, руководитель коммуникации Института развития здоровья.
У местных самоуправлений появится обязанность обновлять данные жителей в течение 14 дней. Это позволит полностью автоматизировать выплату пособия одиноко проживающего пенсионера и избавит клиентов домов попечения от необходимости каждый год предоставлять справку о месте проживания.
С 1 сентября Департамент социального страхования начнет предлагать бесплатную услугу семейного примирения. Государственная система семейного примирения даёт возможность расставшимся родителям заключать внесудебные соглашения ради благополучия ребенка — как будет происходить общение между родителями и ребенком после расставания, кто и в какой мере будет ребенка содержать. В дальнейшем все родители, подающие в суд заявление об определении порядка общения с ребенком, будут направляться к семейному примирителю. К примирителю в обязательном порядке нельзя будет направлять семьи, в которых имело место семейное насилие, однако, специалисты будут готовы работать и с такими семьями, если они того пожелают.
Дом детей для помощи пострадавшим от насилия появится и в Западной Эстонии. Во второй половине года его откроет Департамент социального страхования. Дом детей — это дружественное к ребенку место, где могут получить поддержку и помощь испытавшие или возможно испытавшие сексуальное насилие дети. В Доме детей ребенка готовы поддержать и защитить разные специалисты — полиция, прокурор, врач, психолог, специалист по защите детей, и другие. Сейчас Дома детей находятся В Таллинне, Тарту и Йыхви, но помощь в них может получить любой ребенок, вне зависимости от места проживания.