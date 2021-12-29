ФОТО | В парках Ласнамяэ появятся кофейные автоматы

”Парки Ласнамяэ становятся все более приятным городским пространством. Во время прогулки в парке в том числе должна быть возможность купить горячий напиток, и именно такая возможность теперь появилась в парке Тондилоо, он же Кивила, и вскоре появится в парке Паэ”, — сказал заместитель старейшины района Ласнамяэ Илья Шнитко.

Уличный кофейный автомат установлен в парке Тондилоо ближе к Линнамяэ теэ, неподалеку от площадки для выгула собак. В автомате можно круглосуточно приобрести различные горячие напитки, оплатить которые можно монетами или карточкой.

В открытом в начале осени и крупнейшем в Ласнамяэ парке Тондираба также действует кафе. В других парках района постоянного общепита нет, но появление автоматов с кофе в парках Тондилоо и Паэ поможет снизить спрос на горячие напитки.