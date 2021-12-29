29.12.2021, 09:50
ФОТО | Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Ласнамяэ 24-летнего Игоря(5)
Foto: Politsei
28 декабря около трех часов дня 24-летний Игорь ушел из своего дома в Ласнамяэ и не вернулся. Полиция просит помощи в его поисках.
Раньше молодой человек таким образом никогда не уходил из дома. Мобильного телефона у него с собой нет.
Приметы Игоря: рост 180 см и худое телосложение. На нем были надеты черная спортивная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки и темно-синяя вязаная шапка. При себе у Игоря была черная сумка для компьютера.
Полиция и близкие молодого человека активно занимаются его поисками. Полиция просит всех, кто видел Игоря или располагает какой-либо информацией, сообщить по номеру 112, а также самого Игоря связаться со своими близкими.