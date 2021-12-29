В 2021 году Эстонии появилось почти столько же новых э-резидентов, сколько родилось детей

Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав сказал, что Эстония первой в мире стала предлагать э-резидентство людям, проживающим за пределами страны, и удостоилась этим пристального внимания как международный лидер.

"Э–резидентство обеспечивает доступ к первоклассным цифровым услугам Эстонии, которые помогают глобальным предпринимателям преодолевать связанные с трансграничным бизнесом барьеры и быстро адаптироваться к меняющейся деловой среде. Поэтому э-резиденты имеют конкурентное преимущество перед другими предпринимателями”, — сказал Хаав.

Он добавил, что пандемия коронавирусной инфекции придала мощный импульс развитию удаленной работы, а э-резидентство расширило возможности ее использования. Глобальными мегатрендами сегодня являются фриланс и цифровое кочевничество, и программа также предложила ”спасательный круг” для реализации мечт приверженцев этих стилей жизни.

"Э-резидентство вдохновляет людей во всем мире открывать возможности ведения бизнеса со 100% цифровым управлением и искать максимальный баланс между семейной и трудовой жизнью”, — заверил Хаав. Он отметил, что почти половина новых э-резидентов — граждане Евросоюза.

”Благодаря инновационным цифровым решениям Эстония предлагает возможности для удаленного бизнеса, с которыми другим странам трудно конкурировать. Принимая во внимание глобальные изменения в бизнес-ландшафте и рабочей среде, есть основания полагать, что количество э-резидентов, а, следовательно, и лиц, вносящих вклад в экономику Эстонии, будет продолжать быстро расти”, — сказал Хаав.

Немецкий предприниматель Тим Шнекельборг, являющийся э-резидентом Эстонии, подтвердил, что административные процедуры, которые в большинстве европейских стран занимают несколько недель или месяцев, осуществляются в Эстонии за считанные минуты.