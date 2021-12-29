В 2021 году Эстонии появилось почти столько же новых э-резидентов, сколько родилось детей(1)
В этом году количество э-резидентов увеличилось более чем на 12 000, а это почти столько же, сколько детей родилось в Эстонии за год. Большинство новых э-резидентов — граждане России, Испании и Германии. Всего в Эстонии почти 90 000 э-резидентов из 177 стран.
Исполнительный директор программы э-резидентства Лаури Хаав сказал, что Эстония первой в мире стала предлагать э-резидентство людям, проживающим за пределами страны, и удостоилась этим пристального внимания как международный лидер.
"Э–резидентство обеспечивает доступ к первоклассным цифровым услугам Эстонии, которые помогают глобальным предпринимателям преодолевать связанные с трансграничным бизнесом барьеры и быстро адаптироваться к меняющейся деловой среде. Поэтому э-резиденты имеют конкурентное преимущество перед другими предпринимателями”, — сказал Хаав.
Он добавил, что пандемия коронавирусной инфекции придала мощный импульс развитию удаленной работы, а э-резидентство расширило возможности ее использования. Глобальными мегатрендами сегодня являются фриланс и цифровое кочевничество, и программа также предложила ”спасательный круг” для реализации мечт приверженцев этих стилей жизни.
"Э-резидентство вдохновляет людей во всем мире открывать возможности ведения бизнеса со 100% цифровым управлением и искать максимальный баланс между семейной и трудовой жизнью”, — заверил Хаав. Он отметил, что почти половина новых э-резидентов — граждане Евросоюза.
”Благодаря инновационным цифровым решениям Эстония предлагает возможности для удаленного бизнеса, с которыми другим странам трудно конкурировать. Принимая во внимание глобальные изменения в бизнес-ландшафте и рабочей среде, есть основания полагать, что количество э-резидентов, а, следовательно, и лиц, вносящих вклад в экономику Эстонии, будет продолжать быстро расти”, — сказал Хаав.
Немецкий предприниматель Тим Шнекельборг, являющийся э-резидентом Эстонии, подтвердил, что административные процедуры, которые в большинстве европейских стран занимают несколько недель или месяцев, осуществляются в Эстонии за считанные минуты.
"Являясь э-резидентом, я основал компанию в Эстонии всего за пару часов, и все необходимые для открытия бизнеса действия были выполнены очень быстро”, — похвалил он. Шнекельборг, который сегодня живет в Таллинне и перенес весь свой бизнес в Эстонию, отметил, что э-резидентство привлекательно как для граждан Европейского союза, так и для людей, живущих за его пределами.
"Э-резидентство — это возможность выхода на единый рынок Европейского союза для многих предпринимателей без необходимости физически покидать свою родную страну. Помимо этого, благодаря цифровым решениям эстонской компанией можно управлять очень экономично, и в Эстонии есть квалифицированная рабочая сила”, — сказал Шнекельборг. Он добавил, что программа э-резидентства представляет собой свежее дыхание в бизнесе и является отличным флагманом в представлении эстонского цифрового общества во всем мире.
Для Натальи Сторожук, э-резидента и стартапера из Украины, цифровое общество Эстонии характеризуется простотой делопроизводства, низким уровнем бюрократии и расширением границ. "Э-резидентство предлагает предпринимателям весь мир как на ладони, потому что возможность управлять компанией независимо от местоположения уменьшает привязанность к одному физическому пространству. Свобода и гибкость, которые дает электронное резидентство, — огромная ценность”, — сказала Сторожук.
Она добавила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции многие специалисты потеряли работу, а компании стали более осторожными при найме новых людей, что побуждает задуматься о карьере фрилансера. "Э-резидентство придает людям во всем мире смелость попробовать свои силы в предпринимательстве, поскольку процесс от соискания э-резидентства до создания эстонской компании является безопасным и быстрым. Одновременно их окружает поддерживающая экосистема, начиная со сплоченного сообщества э-резидентов и заканчивая надежными поставщиками услуг, действующими на виртуальной торговой площадке программы”, — заверила Сторожук.
Э-резидент и предприниматель из Испании Луис Гарсия также благодарен за возможность управлять собственной компанией из любого уголка мира. "Для меня как для цифрового кочевника, ключевыми ценностями являются цифровая устойчивость и ориентированные на пользователя цифровые решения. Благодаря э-резидентству я могу пользоваться электронными услугами, порталами и информационными системами, которые распознают эстонскую ID-карту. Возможность управлять компанией на 100% в цифровом формате позволяет мне сосредоточить усилия на развитии компании, а не на бюрократии”, — сказал Гарсия.
Он добавил, что цифровое кочевничество — это растущая тенденция, и страны ищут способы использовать данный факт для оживления местной экономики. Посредством этого увеличивается количество альтернативных возможностей для регистрации фирм цифровых кочевников. „Я считаю Эстонию примером и лидером, потому что программа э-резидентства идеально отвечает потребностям таких путешественников, как я”, — сказал Гарсия.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства примерно 90 000 э-резидентов создали примерно 20 000 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, прямое экономическое воздействие программы на государственный бюджет Эстонии составило более 80 миллионов евро.