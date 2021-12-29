Карис о переводе русских школ на эстонский язык: некоторые русские школы можно было бы сохранить

"В общем случае, я считаю, что мы должны двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование. Однако сперва требуется ответить на вопросы: с чего начинать, откуда брать учителей. Объявить сегодня, что завтра всё будет на эстонском, невозможно. Нужно продумать подготовку учителей, и это касается не только русскоязычных школ, но и учителей любых школ вообще", — сказал президент Эстонии в предновогоднем интервью телеканалу ETV+.

При этом он дал понять, что некоторые русские школы можно было бы сохранить.

"Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском. Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение", — заявил президент.

"А моя личная позиция — по своему опыту в плане языка — в том, что начинать нужно уже с детских садов. Там дети постигают язык, а не учат его. Если начать с детсадов, дальше всё будет куда проще", — добавил Карис.