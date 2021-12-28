Алар Карис не считает в данный момент разумным проводить личную встречу с Путиным(59)
В интервью, которое дал Алар Карис телеканалу ETV+ была затронута тема возможной встречи главы эстонского государства с президентом России Владимиром Путиным.
"Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. И если будет причина встретиться с Путиным, это надо будет сделать. Сегодня ситуация сравнительно сложная, и она меняется практически каждый день. Но в данный момент я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе. Думаю, в данный момент это самая важная задача", — приводит слова Кариса rus.err.
По его словам, недавняя встреча в видеоформате Путина и Байдена многих встревожила.
"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, восточного крыла ЕС, — и другие страны тоже. Не мы одни ощутили себя задетыми — задетой себя ощутила Канада и другие государства. Беседы ведутся, о чем именно — мы не знаем", — пояснил президент ЭР.