28.12.2021, 20:25
В Латвии выявлено более 200 случаев "омикрона". Три четверти заболевших были привиты от Covid-19
ФОТО: Pixabay
По состоянию на воскресенье в Латвии выявлено 211 случаев заражения омикрон-штаммом Covid-19, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA. Из 211 заболевших 75% были вакцинированы.
Сообщается, что 122 случая являются завозными, а 78 — местными, по 13 случаям продолжается эпидемиологическое расследование.
Как следует из данных на 26 декабря, больше всего или 26 случаев были завезены в Латвию из Великобритании, зафиксирован случай завоза инфекции из Эстонии.
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