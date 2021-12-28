28.12.2021, 19:06
Финансовая инспекция предупреждает: эта кредитная организация не имеет лицензии(1)
Foto: Sven Arbet
Финансовая инспекция Эстонии предупреждает, что фирма CoinLoan OÜ работает в Эстонии без лицензии.
Фирма CoinLoan OÜ, по данным инспекции, занимается выдачей кредитов, посредничеством в кредитовании и привлечением вкладов, не имея для этого необходимой лицензии.
У фирмы есть сайт https://coinloan.io/.
Со списком компаний, имеющих лицензию от Финансовой инспекции, или имеющих право на оказание трансграничных услуг в Эстонии, можно ознакомиться на сайте инспекции.