Финансовая инспекция предупреждает: эта кредитная организация не имеет лицензии

Фирма CoinLoan OÜ, по данным инспекции, занимается выдачей кредитов, посредничеством в кредитовании и привлечением вкладов, не имея для этого необходимой лицензии.

Со списком компаний, имеющих лицензию от Финансовой инспекции, или имеющих право на оказание трансграничных услуг в Эстонии, можно ознакомиться на сайте инспекции.