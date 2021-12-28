Новости Эстонии
28.12.2021, 19:06

Финансовая инспекция предупреждает: эта кредитная организация не имеет лицензии

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Kellelt küsida raha?
Foto: Sven Arbet

Финансовая инспекция Эстонии предупреждает, что фирма CoinLoan OÜ работает в Эстонии без лицензии.

Фирма CoinLoan OÜ, по данным инспекции, занимается выдачей кредитов, посредничеством в кредитовании и привлечением вкладов, не имея для этого необходимой лицензии.

У фирмы есть сайт https://coinloan.io/.

Со списком компаний, имеющих лицензию от Финансовой инспекции, или имеющих право на оказание трансграничных услуг в Эстонии, можно ознакомиться на сайте инспекции.

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