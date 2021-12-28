Swedbank сообщает о значительном росте интереса к инвестициям. Какие варианты были самыми популярными?

"Что касается новых счетов ценных бумаг, то в 2021 году наблюдался значительный рост инвестиционного интереса среди клиентов: было открыто 37 000 счетов ценных бумаг. Две трети из этих клиентов сделали реальные инвестиции", — сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Одной из самых популярных инвестиционных возможностей в Swedbank была III пенсионная ступень, в которую к концу года уже инвестировали почти 50 000 человек. Можно сказать, что рост III ступени был переломным, так как до 43% взрослых членов III ступени пока инвестировали менее одного года.

"Каждый взрослый клиент имеет в III ступени в среднем 7000 евро, а общая сумма фондов составляет 150 миллионов евро. Взрослые, копившие более 5 лет, в среднем имеют в III ступени более 11 000 евро.

"Однако наиболее активно инвестировать стала молодёжь: количество молодых людей, имеющих счета ценных бумаг, увеличилось в 2-3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый быстрый рост наблюдается среди молодых людей в возрасте 18 лет, которые получают свои первые инвестиции от Swedbank в подарок — паи фонда Robur на сумму 15 евро", — добавил Улла.

С этого года все клиенты Swedbank смогут без комиссии покупать паи в крупнейших в Скандинавии фондах Swedbank Robur. Все фонды Robur уже следуют принципам устойчивого инвестирования, которое не только обеспечивает долгосрочную доходность, но и позволяет приумножать сбережения без ущерба для окружающей среды. К концу года более 11 000 клиентов инвестировали в фонды Robur в общей сложности 46,5 млн евро.