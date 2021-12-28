28.12.2021, 17:11
В воскресенье случайные прохожие обнаружили труп женщины(9)
ФОТО: Argo Ingver
В воскресенье, 26 декабря, случайные прохожие обнаружили в Рапла лежащий на земле труп 37-летней женщины.
"Лежащее на земле тело обнаружили ночью 26 декабря в 2.50 случайные прохожие и сообщили об этом по телефону 112", — сказал начальник Раплаского отделения полиции Янно Руус.
Руус добавил, что женщину пытались реанимировать, но безрезультатно. Женщина в розыск не объявлялась. "На теле не было внешних признаков насилия, у полиции нет оснований подозревать, что имело место преступление", — сказал Руус.
Причину смерти женщины выяснит судебно-медицинская экспертиза.