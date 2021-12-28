28.12.2021, 18:10
"Я не считаю его узником совести". Легендарный голкипер сборной России высказался о Навальном(5)
Фото: Scanpix
Бывший вратарь ”Спартака” и сборной России Александр Филимонов рассказал об отношении к политику Алексею Навальному.
”Что я скажу про Навального? Я не считаю его узником совести. Лично я его не знаю, поэтому не могу его охарактеризовать с человеческой точки зрения. Но, скорее всего, в истории с ним все закономерно.
То, что сейчас с ним происходит, не является случайностью, что с ним поступили как-то не так. И с ним как с человеком, который является каким-то антагонистом для государства, происходит то, что он сейчас в местах не столь отдаленных.
Возможно, что у него было что-то и в плане нарушения закона”, — сказал Филимонов.