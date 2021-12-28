За что эстонский киноблогер критикует фильм про матерей-одиночек?

Педро Альмодовар на протяжении значительного времени небезуспешно боролся за почётное звание моего любимого кинорежиссёра. Теперь, то ли в силу возраста (что, правда, маловероятно, профессия режиссёра — одна из немногих даже среди творческих профессий, где и в 90 можно быть вполне конкурентоспособным), то ли ещё не пойми почему, я, к гигантскому сожалению, должен констатировать, что Альмодовар сломался, и понадеяться, что, например, в следующем фильме мне принесут нового.

Приблизительно со времени фильма ”Всё о моей матери” Альмодовар, такое чувство, захотел исследовать все возможные типы отношений между матерями и их детьми, при этом отцы его никогда не интересовали. Предыдущий полнометражный фильм ещё не сломавшегося маэстро, ”Боль и слава”, даёт некоторые инсайты относительно причин такого перекоса, но углубляться в дебри психоанализа мы всё равно не будем.

В этом своём изучении и прославлении женщины вообще и женщины-матери в частности (за что ему, безусловно, всевозможные честь и слава безо всякой боли) Альмодовар доходит до достаточно стандартной мелодрамы ”Параллельные матери”, которую чуть-чуть вытягивают только ставшая его музой со времени ”Возвращения”, сама Испания как я её представляю — Пенелопа Круз, исторический контекст да традиционная альмодоварская кислотная цветовая гамма. Стиль узнаваем, но это какая-то, честное слово, стрельба из пушки по воробьям.