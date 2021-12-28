За что эстонский киноблогер критикует фильм про матерей-одиночек?(5)
Кинокритик и писатель П.А. Филимонов посмотрел новый фильм Педро Альмодовара ”Параллельные матери” и заявил, что режиссер "сломался" и фильм вышел менее удачным, чем предыдущие его работы. Почему?
Педро Альмодовар на протяжении значительного времени небезуспешно боролся за почётное звание моего любимого кинорежиссёра. Теперь, то ли в силу возраста (что, правда, маловероятно, профессия режиссёра — одна из немногих даже среди творческих профессий, где и в 90 можно быть вполне конкурентоспособным), то ли ещё не пойми почему, я, к гигантскому сожалению, должен констатировать, что Альмодовар сломался, и понадеяться, что, например, в следующем фильме мне принесут нового.
Приблизительно со времени фильма ”Всё о моей матери” Альмодовар, такое чувство, захотел исследовать все возможные типы отношений между матерями и их детьми, при этом отцы его никогда не интересовали. Предыдущий полнометражный фильм ещё не сломавшегося маэстро, ”Боль и слава”, даёт некоторые инсайты относительно причин такого перекоса, но углубляться в дебри психоанализа мы всё равно не будем.
В этом своём изучении и прославлении женщины вообще и женщины-матери в частности (за что ему, безусловно, всевозможные честь и слава безо всякой боли) Альмодовар доходит до достаточно стандартной мелодрамы ”Параллельные матери”, которую чуть-чуть вытягивают только ставшая его музой со времени ”Возвращения”, сама Испания как я её представляю — Пенелопа Круз, исторический контекст да традиционная альмодоварская кислотная цветовая гамма. Стиль узнаваем, но это какая-то, честное слово, стрельба из пушки по воробьям.
Две матери-одиночки Дженис и Ана одновременно рожают девочек. Дженис — достаточно успешный фотограф, Ана — несовершеннолетняя жертва изнасилования. Дочерей их случайно в роддоме перепутывают, и они начинают каждая растить чужого ребёнка. Потом дочь Аны (на самом деле Дженис) умирает, и ребёнок у них остаётся один на двоих (о чём они, конечно, узнают не сразу). И так далее. Все люди добрые и прекрасные, в фильме нет ни одного однозначно отрицательного персонажа, какое-то время кажется, что на роль равнодушной матери-ехидны выбрана мать Аны Тереза, но и к ней режиссёр находит подходы, делающие её, ну, понятной зрителю, оправдываемой и оправданной. Да, где-то на периферии сюжета абсолютным злом фигурируют изнасиловавшие Ану одноклассники, но в кадре они появляются только в виде фотографии.
Да, одержимость Дженис эксгумацией останков своего прадедушки и вообще этот маленький исторический завиток немного выносит ”Параллельных матерей” всё-таки чуть на уровень выше из того болота, в которое сам же великий мастер их изначально и попытался утрамбовать. Да, финальный кадр фильма в который уже раз вызывает в памяти банальную фразу о мастерстве, которое не пропьёшь. Да, визуально от картинки Альмодовара по-прежнему можно получать удовольствие, близкое к чувственному, но, но, но…
Очень надеюсь, что история это временная, что мама позовёт Педрито домой, на любимую игровую площадку, где так много всего яркого и интересного, и где мы все поддержим немножко ушедшего в назидательность автора и, взявшись за руки, все вместе станцуем ему наш танец в лётчицкой униформе и споём о том, как мы все возбуждены.
А потом усядемся на диван и выпьем гаспаччо. И пусть со снотворным, оно, может, даже и лучше.
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