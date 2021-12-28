Скончался Уго Марадона. Он пережил своего великого брата всего на год

По информации издания, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Известно, что в ближайшее время экс-футболист должен был пройти медицинское обследование. Уго Марадона пережил своего великого брата всего на год ( Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года).

Как и его великий старший брат, Уго был футболистом, выступал за "Аргентинос Хуниорс", а также за юношескую сборную Аргентины, а затем сделал относительно успешную карьеру в Европе, выступая за "Асколи" в итальянской серии А, венский "Рапид", испанский "Райо Вальекано". Пик карьеры полузащитника пришелся на первую половину 90-х, когда он забил около 80 голов за несколько сезонов в Японии за PJM Futures (1992-94), Avispa Fukuoka (1995-96) и Consadole Sapporo (1997-98). Завершил карьеру игрока в 1999 году в канадском "Торонто Италия".