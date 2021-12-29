Как приобрести земельный участок и построить дом с помощью ипотечного кредита

Если выбор пал на новый дом, но у вас нет земельного участка, нужно сначала его купить. Вопрос в том, можно ли получить ссуду и на покупку земельного участка? Кредит на недвижимость — хороший вариант, при помощи которого можно приобрести также участок. Сумма ссуды, которую вы получаете, зависит от того, берется ли кредит под залог существующей недвижимости или нет, если да, то сумма ссуды может быть больше.

При наличии участка следующий выбор — купить готовый модульный дом или начать строительство с нуля по проекту. В случае модульного дома, как правило, можно въехать быстрее, но и при строительстве по проекту дом может быть готов довольно быстро — в зависимости от возможностей выполнения работ. Необходимо учитывать, что получение ипотечного кредита на строительство дома — это поэтапный процесс, вся сумма ссуды не выплачивается сразу, за исключением случая, если есть дополнительный залог. По согласованию с кредитором строительство дома делится на пять этапов, но чаще на четыре: фундамент, внешние стены, закрытая коробка дома, готовый дом. После каждого этапа проводится переоценка стоимости недвижимости и, соответственно, поступает следующая часть кредита.

Короче говоря, вы можете приобрести земельный участок и дом, выполнив следующие действия:

Выберите подходящий земельный участок.

Заполните заявку на кредит, приложив фотографии залога, который может быть оценен кредитором.

Представитель кредитора делает предложение на финансирование.

Если предложение подходит, подписывается договор, на недвижимость устанавливается ипотека и делается первая выплата.



Размер ипотечного кредита составляет до 65 % от стоимости недвижимости, и перед каждым платежом, т.е. после окончания каждого этапа строительства, необходимо предоставить фотографии выполненных работ и другую необходимую информацию.

