Количество эстоноземельцев, решивших стать донорами органов, за месяц увеличилось на 20%

”Увеличение почти на 20% числа людей, которые заполнили волеизъявление о намерении донорства органов, произошедшее в ходе кампании, организованной при поддержке Больничной кассой, показывает, что люди высоко оценивают и поддерживают донорство органов. Конечно, нам все еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь поставленной цели — мы хотим, чтобы к 2025 году данное волеизъявление было заполнено со стороны 10% населения”, — говорит доктор Вирге Палль, директор Центра трансплантологии Клиники Тартуского Университета. Если на данный момент волеизъявление оформило 27 100 человек, то для достижения поставленной цели важно, чтобы в течение трех лет еще не менее 77 000 человек оформили данные волеизъявления.

”Нам приятно видеть, что люди начинают уделять больше внимания теме донорства органов, оценивают его, как бесценный акт доброй вали, и понимают роль себя и своих близких в этом процессе. К сожалению, даже если человек понимает свою роль, он часто не делает последний необходимый шаг, т.е. волеизъявление на сайте digilugu.ee остается неоформленным”, — пояснила Палль. "Повышение процента само по себе не являлось самоцелью, но важно, чтобы было достаточное количество людей, оформивших волеизъявление. Это необходимо для того, чтобы нуждающиеся в органах могли жить, и в трудный момент решение о пожертвовании органа не должно быть бременем для скорбящих близких", — добавила доктор Палль.

Заполнить электронное волеизъявление о донорстве органов легко — все совершеннолетние могут сделать это на уже знакомом всем Портале Пациентов digilugu.ee. На данном сайте нужно выбрать рубрику "Волеизъявления" и далее указать свое решение — о согласии или отказе — и подтвердить его дигитальной подписью. ”Подписанное волеизъявление всегда можно изменить на своей странице Портала Пациента, но ваши родственники также должны быть проинформированы вашем решении”, — напоминает всем доктор Палль.