Swedbank: при входе в интернет-банк и оплате карточкой наблюдались сбои, но проблема решена

Это означает, что платеж карточкой может пройти, а может и нет.

Банк попросил клиентов проявлять терпение и поообещал ликвидировать проблему в максимально возможное короткое время.

Позже Swedbank сообщил, что проблема решена и системы работают в обычном режиме. "Спасибо всем за терпение", - говорится в сообщении.