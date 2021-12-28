28.12.2021, 14:12
Swedbank: при входе в интернет-банк и оплате карточкой наблюдались сбои, но проблема решена(10)
Foto: Tiit Blaat
Swedbank сообщил, что при входе в интернет-банк и оплате карточкой могут происходить сбои.
Это означает, что платеж карточкой может пройти, а может и нет.
Банк попросил клиентов проявлять терпение и поообещал ликвидировать проблему в максимально возможное короткое время.
Позже Swedbank сообщил, что проблема решена и системы работают в обычном режиме. "Спасибо всем за терпение", - говорится в сообщении.