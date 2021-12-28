Экономика
28.12.2021, 14:12

Swedbank: при входе в интернет-банк и оплате карточкой наблюдались сбои, но проблема решена

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Swedbank pääses väärteomenetlusest.
Foto: Tiit Blaat

Swedbank сообщил, что при входе в интернет-банк и оплате карточкой могут происходить сбои.

Это означает, что платеж карточкой может пройти, а может и нет.

Банк попросил клиентов проявлять терпение и поообещал ликвидировать проблему в максимально возможное короткое время.

Позже Swedbank сообщил, что проблема решена и системы работают в обычном режиме. "Спасибо всем за терпение", - говорится в сообщении.

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