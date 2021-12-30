Сервис каршеринга Bolt теперь доступен в приложении Huawei Petal Maps

Пользователям смартфонов на базе мобильных услуг Huawei и тем, кто загружает картографическое приложение Petal Maps из магазина приложений Google Play, для планирования своих перемещений доступны теперь не только автомобиль, общественный транспорт, пеший или велосипедный маршрут, но и служба каршеринга Bolt — например, в качестве альтернативного транспортного варианта или в случае, когда необходимо узнать время для поездки в заданную точку.

”Huawei постоянно ищет новые способы улучшить восприятие пользователя при работе со смартфонами, поэтому интеграция Bolt с Petal Maps — это еще один шаг к более эффективной навигации. Партнерство Huawei и Bolt за последние 12 месяцев позволило нам добавить два приложения в магазин AppGallery — Bolt и Bolt Food, которые ощутимо расширяют возможности пользователей Huawei использовать популярные локальные приложения и услуги”, — говорит руководитель направления бизнес-развития Huawei Mobile Service Виталий Донской.

Когда пользователь кликает на отображаемую в Petal Maps иконку Bolt, он автоматически направляется в приложение Bolt, где можно забронировать поездку, проверить данные водителя и расстояние между пунктами маршрута, а также узнать, сколько будет стоить поездка. Чтобы эта иконка отображалась в Petal Maps, пользователям необходимо установить последнюю версию приложения и при необходимости обновить ее.

Приложение Petal Maps было запущено для пользователей Huawei всего год назад, но на сегодня у него уже 20 миллионов активных пользователей в месяц, и оно доступно более чем в 166 странах. Добавление Bolt в приложение Petal Maps делает его еще более удобным в использовании, поскольку это одна из самых быстрых, выгодных, доступных, надежных и безопасных услуг каршеринга, которую выбирают более 12 миллионов пользователей. Наряду с сервисом каршеринга Bolt для пользователей мобильных телефонов Huawei доступны также сервис заказа еды Bolt Food и сервис проката автомобилей Bolt Drive.