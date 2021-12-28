Спортивные итоги-2021. Фехтование, Мяэ, "Флора", "Калев/Крамо" и Рооба

Фехтование



Давайте по-честному, мало кто из нас отличает шпагу от рапиры. Но это не мешает нам раз в четыре года (из-за переноса — в пять) усаживаться перед экраном телевизора и болеть за женскую сборную по фехтованию. В Рио-2016 у наших девушек было четвертое место. Но в Токио уже по личному турниру стало понятно, что всё сложится сверхуспешно — Катрина Лехис завоевала бронзу. А через несколько дней она же стала главной ”забойщицей” в командном турнире — и вместе с Ириной Эмбрих, Юлией Беляевой и Эрикой Кирпу — поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.

Эпп Мяэ



Главное открытие года. Будь жребий слегка поласковей к эстонской спортсменке на Олимпиаде — быть бы ей на пьедестале почета. Увы, правила распределения спортсменов по турнирной сетке в соревнованиях борцов не подразумевают посев, как например, в теннисе. В итоге одна половина сетки оказалась существенно сильнее другой. А вот на других турнирах вышло неплохо — золото чемпионата Европы и победа над сильной россиянкой Натальей Воробьевой в финале и серебро чемпионата мира.

На следующей Олимпиаде уроженке Раквере будет только 32 года. Возраст расцвета для любого борца.

”Флора”



Конечно, в УЕФА придумывали новый турнир в том числе и для таких клубов как ”Флора”. У большинства европейских стран еврокубковая осень заканчивается слишком рано. Бывало, что в групповых турнирах Лиги Европы и Лиги чемпионов мы не видели команд из Финляндии, Дании и других крепких футбольных держав. Что уж говорить об Эстонии. Но появился третий по силе футбольный турнир, который позволил чемпиону Эстонии привезти и показать родным болельщикам серьезные коллективы: сербский ”Партизан”, бельгийский ”Гент” и кипрский ”Анортосис”. Все они совсем недавно отжигали в Лиге чемпионов.