Спортивные итоги-2021. Фехтование, Мяэ, "Флора", "Калев/Крамо" и Рооба(1)
Фехтование
Давайте по-честному, мало кто из нас отличает шпагу от рапиры. Но это не мешает нам раз в четыре года (из-за переноса — в пять) усаживаться перед экраном телевизора и болеть за женскую сборную по фехтованию. В Рио-2016 у наших девушек было четвертое место. Но в Токио уже по личному турниру стало понятно, что всё сложится сверхуспешно — Катрина Лехис завоевала бронзу. А через несколько дней она же стала главной ”забойщицей” в командном турнире — и вместе с Ириной Эмбрих, Юлией Беляевой и Эрикой Кирпу — поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.
Эпп Мяэ
Главное открытие года. Будь жребий слегка поласковей к эстонской спортсменке на Олимпиаде — быть бы ей на пьедестале почета. Увы, правила распределения спортсменов по турнирной сетке в соревнованиях борцов не подразумевают посев, как например, в теннисе. В итоге одна половина сетки оказалась существенно сильнее другой. А вот на других турнирах вышло неплохо — золото чемпионата Европы и победа над сильной россиянкой Натальей Воробьевой в финале и серебро чемпионата мира.
На следующей Олимпиаде уроженке Раквере будет только 32 года. Возраст расцвета для любого борца.
”Флора”
Конечно, в УЕФА придумывали новый турнир в том числе и для таких клубов как ”Флора”. У большинства европейских стран еврокубковая осень заканчивается слишком рано. Бывало, что в групповых турнирах Лиги Европы и Лиги чемпионов мы не видели команд из Финляндии, Дании и других крепких футбольных держав. Что уж говорить об Эстонии. Но появился третий по силе футбольный турнир, который позволил чемпиону Эстонии привезти и показать родным болельщикам серьезные коллективы: сербский ”Партизан”, бельгийский ”Гент” и кипрский ”Анортосис”. Все они совсем недавно отжигали в Лиге чемпионов.
Увы, успехи сослужили таллиннцам не только добрую службу. Из-за борьбы на два фронта из сезон затянулся и решающие матчи в борьбе за медали внутреннего первенства пришлось проводить на снегу в декабре. В итоге ”Флора” уступила чемпионство ”Левадии”, у которой в следующем еврокубковом сезоне задача — выступить как минимум не хуже своих земляков.
”Калев / Крамо” бьет ЦСКА. Дважды
За последние 30 лет у ”Калева” были разные времена. Белые полосы сменялись ультра-черными, а иногда бледно-серыми. Команда то коллекционировала золотые медали чемпионата Эстонии, то распадалась, то теряла лучших игроков. Но никогда за эти 30 лет — со времени выигрыша последнего чемпионата СССР — ”Калев” не обыгрывал московский ЦСКА. А в 2021 году сделал это дважды. И если февральскую победу еще можно списать на эффект неожиданности — тогда ”Калев / Крамо” сенсационно набрал в матче против московских армейцев 107 очков, — то в ноябре таллиннцы нанесли москвичам первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ. Какие уж тут сюрпризы.
Но как и в случае с футбольной ”Флорой”, успехи ”Калева / Крамо” усложнили турнирную жизнь, ведь команде пришлось разрываться на три фронта — внутренний эстонско-латвийский чемпионат, Единую Лигу ВТБ и — впервые в истории — Лигу чемпионов ФИБА. ”Калев” осенью пробился в групповой раунд этого турнира, где на равных сражался с командами из Франции, Турции и Бельгии и остался лишь в одной победе от зоны плей-офф.
Рооба в КХЛ
Вообще-то эстонские хоккеисты уже врывались в лучшую в Европе хоккейную лигу. Но было это либо до номинального создания КХЛ (как с Тойво Суурсоо или Андреем Макровым), либо у этих эстонских игроков отсутствовал эстонский паспорт (Евгений Варламов, Эрик Эмбрих).
Но перед сезоном 2021-22 всё сошлось — лучшего эстонского форварда современности пригласили в ”Северсталь”. ”Виной” тому — 30 заброшенных в чемпионате Финляндии шайб. Череповецкий клуб получил легионера, который прекрасно говорит по-русски и может стать связующим звеном между российской и нероссийской частями команды, а сам Рооба — возможность сыграть на другом уровне и открыть себе дорогу в НХЛ. И пусть пока на счету эстонского снайпера лишь 5 заброшенных шайб, но ”Северсталь” проводит свой лучший за последнее время сезон, а значит, и заслуга Рооба в этом есть. Прямая.
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