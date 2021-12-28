Около 330 000 человек не воспользовались возможностью получить бустерную дозу

Руководитель отдела по коммуникациям в области вакцинации Министерства социальных дел Кадри Хансалу сообщила Delfi, что по состоянию на утро 28 декабря третью или бустерную дозу получили 276 647 человек.

Таким образом, охват совершеннолетнего населения третьей или бустерной дозой составляет 25,7%, а среди людей старше 60 лет — 43,3%.

Хотя 280 000 человек — это довольно значительное число, но на самом деле возможность получить бустерную дозу доступна более чем в два раза большему числу эстоноземельцев. Хансалу уточнила, что возможностью до сих пор не воспользовались 328 000 человек. Среди них не учитываются те, кто не сделал бустерную дозу, так как переболел коронавирусом после вакцинации.

Хансалу добавила, что тем не менее интерес к бустерным дозам значительно вырос в последние недели. Больничная касса даже просила оказывающие вакцинационные услуги учреждения добавить больше свободных мест на вакцинацию.

В условиях быстрого распространения варианта омикрон государственная иммунизационная комиссия рекомендует всем взрослым людям, привившимся вакциной Janssen, сделать бустерную дозу уже через два месяца после получения первой дозы, а в случае вакцин AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna — начиная с трех месяцев после окончания первичного курса иммунизации.

В качестве бустерной дозы можно выбрать вакцину Pfizer/BioNTech Comirnaty или же вакцину Moderna Spikevax вне зависимости от того, какой вакциной вы изначально прививались.

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