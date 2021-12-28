ФОТО | 6 способов комбинирования кардигана с платьем от эстонского модельера Дианы Денисовой

Праздники в самом разгаре. За последние два года мы очень соскучились по вечеринкам. И сейчас, почти как и раньше, встречаемся с друзьями, коллегами по работе, с нашими близкими. Хватило бы на все времени! Праздники в этом году попадают на выходные, так что надо все успеть, всех поздравить, со всеми пообщаться.

А перед любой встречей мы все равно задаем себе вопрос: что надеть?

Так уж мы, девушки всех возрастов, устроены: если у нас нет ничего нового, то нам и надеть нечего.

Можно, конечно, пробежаться по магазинам. Но можно пойти другим путем: заглянуть в свой гардероб и… привычные вещи надеть необычным способом.

Кардиганы я уже давно ношу ”задом наперед”. Эффектная картинка получается.

А сегодня я предлагаю вам несколько вариантов одного и того же комплекта из летнего платья на бретелях и кардигана.

Вариант 1. Самый простой и привычный способ: платье + кардиган + колье.

Вариант 2. А теперь расстегиваем пару пуговичек на этом самом кардигане и спускаем его с плеч.

Вариант 3. Надеваем кардиган задом наперед, колье тоже оказывается сзади.

Вариант 4. И опять расстегиваем пару верхних пуговиц, застежка у нас сейчас сзади, и приспускаем кардиган с плеч. Колье у нас теперь спереди.

Вариант 5. Надеваем кардиган привычным способом, застежка спереди. Расстегиваем пару верхних пуговиц и приспускаем кардиган с одного плеча, чтобы показалась бретелька. Прикалываем на бретельку много маленьких брошек, так, чтобы самой бретельки не было видно под ними.

Вариант 6. И, наконец, надеваем кардиган вверх ногами, таким образом, что нижний край кардигана становится эффектным объемным воротником.

Этих вариантов вполне хватит на несколько праздничных дней. Да и потом, с более скромными украшениями, такие комплекты время от времени можно будет надевать.

И не забывайте, что главная фишка современной моды — не ЧТО носить, а КАК носить.

Хороших вам праздников!

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