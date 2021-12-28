С сегодняшнего дня все приглашаются заполнить короткий онлайн-вопросник переписи населения

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что сегодняшнему дню предшествовал первый осенний этап кампании, когда приводились в порядок данные регистра народонаселения, следующим шагом и станет заполнение короткого онлайн-опросника, на что потребуется всего лишь пять минут. ”Анкета открыта для заполнения до 22 января, это даст достаточный запас времени для того, чтобы участие смогли принять все жители Эстонии”, — сказала Осила.

”Перепись населения, проходящая в этом году на основе данных регистров, позволит переписать всех людей. Даже в том случае, если человек не предпримет для этого никаких действий. Но все же мы очень ждем всеобщего участия, поскольку каждый ответ будет учтен и таким образом мы получим более точные результаты. Обязательным участие в опросе станет для 61 000 человек, которые были включены в случайную выборку, — сообщила руководитель проекта переписи населения. — Заполнить вопросник смогут все, чье постоянное место жительства находится в Эстонии, соответствующее напоминание будет разослано по электронным адресам жителей. Те, для кого участие в переписи станет обязательным, получат соответствующее оповещение и на бумаге, в обычный почтовый ящик”.

Согласно уточненному графику переписи населения, онлайн-вопросник можно заполнить в период с 28 декабря 2021 года по 22 января 2022 года. Затем, в период с 1 по 28 февраля 2022 года, данные будут собираться при помощи переписчиков — у тех людей, что включены в обязательную выборку, но по каким-то причинам не смогли или не успели заполнить анкету по интернету. Результаты переписи населения будут поэтапно публиковаться, начиная с июня и до конца 2022 года.

Онлайн-опросник можно заполнить на сайте perepis.ee, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart ID. Заполнение анкеты займет около пяти минут на человека.

Анкета включает в себя только те вопросы, информация по которым нужна ученым, чиновникам и организациям, но получить ее из регистров невозможно. Вопросы касаются, например, владения языками и диалектами, религиозных убеждений и жизненных ограничений, связанных с состоянием здоровья.