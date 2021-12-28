Управа Хааберсти оштрафовала на 15 000 евро фирму по уборке улиц

Несмотря на многолетний опыт подрядчика районной управы в области обслуживания дорог, в том числе предыдущий опыт обслуживания улиц района Хааберсти, не смогла компания на прошлой неделе должным образом и в срок провести работы по уборке снега, сообщает управа в Facebook.

В ходе проверки качества выполненных работ 24 и 25 декабря были выявлены недостатки как в качества, так и в продолжительности времени технического обслуживания, предназначенного для выполнения работ.

В связи с этим районная управа наложила на компанию санкции в размере 14 910 евро за нарушение договора.

Управа отмечает, что по состоянию на 27 декабря некоторые улицы района были некачественно убраны и тяжело проходимы. Работы по приведению дорог в порядок ведутся и Eesti Keskkonnateenused AS пообещали устранить недостатки не позднее 28 декабря.

Как отмечает управа, сегодня продолжается уборка и вывоз снега из дворов многоквартирных домов. Начиная с завтрашнего дня уборка снега пройдет в районе Ярвеотса теэ. Жителей района просят на время уборки снега припарковать свои транспортные средства в других местах.

В среду, 29 декабря уборка снега пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 19, 21, 23, 25, 27, 35, 35a, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 и 51.

В четверг, 30 декабря уборка снега пройдёт возле домов Палдиского шоссе 227, Ярвеотса теэ, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17a и 29.

Уборка пройдёт с 9.00 и займет ориентировочно 7 часов. Просим на это время припарковать свои транспортные средства на другое место.