Началась благотворительная акция ”Поможем ветеранам!”(5)
На сайте veteraan.ee опубликован список и других эстонских ветеранских организаций, нуждающихся в поддержке.
Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.
Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась весной этого года. Тогда ветеранам собрали 8339 евро и 60 центов. В 2021 году материальную единовременную помощь на покупку лекарств получило 92 человека на сумму 22 450 евро. Три ветерана получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.
На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 169 человек, из которых 126 человек ветераны войны и 43 человека — труженики тыла. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Не выходят из дома по состоянию здоровья 103 человека.
С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 145 694 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.
- Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.
- Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).
На сайте veteraan.ee открыт раздел с другими организациями и фондами, поддерживающими ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта. NB! Отчет о поступивших другим организациям средствах не будет вывешен на сайте www.veteraan.ee. По всем вопросам, связанным с перечислением пожертвований в другие организации, просим обращаться напрямую к организаторами по указанным номерам.
Желающие предложить Таллинскому обществу участников второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.