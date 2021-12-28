Началась благотворительная акция ”Поможем ветеранам!”

На сайте veteraan.ee опубликован список и других эстонских ветеранских организаций, нуждающихся в поддержке.

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Последняя акция ”Поможем ветеранам!” проводилась весной этого года. Тогда ветеранам собрали 8339 евро и 60 центов. В 2021 году материальную единовременную помощь на покупку лекарств получило 92 человека на сумму 22 450 евро. Три ветерана получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 169 человек, из которых 126 человек ветераны войны и 43 человека — труженики тыла. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Не выходят из дома по состоянию здоровья 103 человека.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 145 694 евро. Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.