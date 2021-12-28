Украинский футбольный клуб был оштрафован за интервью на русском языке

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал клуб "Верес" за нарушение пункта, который обязывает давать экспресс-интервью на государственном языке.

Нарушение было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит, сообщается на официальном сайте "Вереса".

Представители клуба прокомментировал наказание так: отныне и впредь представители "Вереса" будут давать интервью и комментарии медиа только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского. Решение не касается лишь представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

"Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт — публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ — он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке", — прокомментировал президент "Вереса" Иван Надеин.