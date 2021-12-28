ФОТО | Ночью в пожарах погибли двое мужчин. В домах могли отсутствовать дымовые датчики

27 декабря в 21:58 поступило сообщение, что в деревне Метсаяэре в волости Саарде горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, то двухэтажный дом пылал открытым пламенем и через несколько минут обрушилась крыша. Войти внутрь для поиска людей было невозможно. В 0:35 внутри был обнаружен труп 60-летнего мужчины, который был, скорее всего, владельцем дома. Причина возгорания выясняется.

В тот же день в 23:52 сообщили, что в деревне Виртсу в волости Пейпсияэре видно зарево и слышны хлопки трескающегося в огне этернита. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит жилой дом, крыша и половина которого пылали открытым пламенем. В ходе спасательных работ в сгоревшей части дома под обломками перекрытия был обнаружен труп 55-летнего мужчины, скорее всего, хозяина дома. Причина возгорания выясняется.

Учитывая, что об обоих пожарах сообщили находящиеся вдалеке от них люди, есть основания полагать, что в зданиях отсутствовали дымовые датчики. Датчики бы заранее с помощью сигнала дали знать о возгорании, и у мужчин было бы время покинуть здания и спастись.

В этом году в пожарах погибли 38 человек.

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