За сутки в Эстонии прибавился 981 случай заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 28 декабря в больнице находятся 236 зараженных коронавирусом пациента. Из них 173 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 141, или 81,5%, не вакцинированы и 32, или 18,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 22 новых истории болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом, оба были вакцинированы: 66-летний мужчина и 96-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 960 результатов теста, из которых 981 оказался положительным. Из получивших положительный тест 503 не были вакцинированы и 478 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 312 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 619. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 276 388 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,2%.

В Эстонии выявлено всего 1 916 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон".

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