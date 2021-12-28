Таллинн повышает ставки ряда пособий и добавит новые виды поддержки

В этом году пандемия коронавирусной инфекции обусловила повышение потребности в психологической помощи и консультировании, в связи с чем был выделен дополнительный ресурс на оказание услуги психологического консультирования, направленной на восстановление душевного здоровья детей и семей. В числе новых проектов в этом году город запустил программу поддержки молодежи в возрасте от 12 до 24 лет, страдающей от проблем с душевным здоровьем или испытывающей прочие жизненные трудности. В рамках этой программы выход из проблемной ситуации поддерживается в том числе посредством заполнения досуга, а также школьного и рабочего времени. Программа продлится и в следующем году — поддержку смогут получить не менее 150 молодых людей.

Для лучшего регулирования и доступности информации о предоставляемых городом социальных услугах и пособиях была создана компактная система правовых актов. Таллинн организует и оказывает 19 социальных услуг, из которых 13 предусмотрены Законом о социальном обеспечении в качестве обязанности самоуправления. Описание всех услуг было сосредоточено в одном постановлении, что позволяет комплексно регулировать социальные пособия и оказание городских социальных услуг.

”В этом году мы дополнили и изменили ряд постановлений в социальной сфере. Цель всех этих изменений — упрощение и повышение доступности услуг социального обеспечения. Например, если сейчас для получения конкретной услуги или зависящего от дохода пособия человек должен подать ходатайство, то в дальнейшем будет достаточно заявления, в котором он опишет свою проблему, а социальный работник, в свою очередь, комплексно оценит потребность ходатая в помощи и предложит решения, — пояснила Бешкина. — В целях повышения качества и унификации услуги опекунства над детьми и совершеннолетними мы создали подразделение, которое будет целенаправленно заниматься связанными с опекунством вопросами. Таким образом, социальные работники районных управ смогут сфокусироваться на своих основных задачах”.

В качестве меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 25 марта Таллинн приступил к выплате компенсации за первый день больничного в размере 30 евро, чтобы люди могли себе позволить остаться дома уже при появлении первых признаков заболевания. Выплата компенсации продолжится и в следующем году — в случае больничных листов, открытых до 31 мая 2022 года.

С нового года город будет выплачивать всем учащимся пособие по случаю начала учебного года. Наряду с пособием для первоклассников в объеме 320 евро, с осени следующего года город будет выплачивать пособие по случаю начала учебного года в размере 50 евро всем столичным ученикам, начиная со второго класса, если ребенок продолжает обучение в основной и средней школе, или обучается в профессиональном учебном заведении. В будущем году пособие также смогут получать дети, которые являются жителями столицы, однако не обучаются в расположенной в Таллинне школе. Пособие выплачивается ребенку, один из родителей которого непрерывно является зарегистрированным жителем Таллинна по меньшей мере с 1 января календарного года, когда выплачивается пособие.

С целью поддержать пожилых людей в их повседневной жизни размер выплачиваемой раз в год надбавки к пенсии вырастет со 125 до 150 евро.

Выплата надбавки к пенсии с нового года будет расширена на 17-летних молодых людей, у которых на основании Закона о пособии на трудоспособность выявлена частичная или полная нетрудоспособность. Размер пособия на ребенка с ограниченными возможностями со следующего года вырастет со 100 до 125 евро в год. Дополнительное пособие в Таллинне выплачивается ребенку с ограниченными возможностями ежегодно в месяц его рождения.

С нового года повышаются предельные ставки расходов на жилье, учитываемые при назначении прожиточного пособия. В связи со значительным ростом коммунальных расходов город повысил и предельные ставки соответствующего пособия.

В первом квартале 2022 года будет завершено строительство корпуса сестринской помощи Ируского попечительского дома. Его открытие запланировано на лето. Кроме этого, начнется проектирование здания Паэского отделения опорного центра ”Кяо” и двух новых зданий Таллиннского центра защиты детей.