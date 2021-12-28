Спортклубы требуют у правительства 30 млн евро: "Кая Каллас и Танель Кийк, если вы взяли на себя ответственность, то отвечайте"

"Терпение эстонских фитнес- и спортивных клубов лопнуло: весь сектор загнан в угол и погряз в долгах, мы вынуждены увольнять сотрудников и закрывать спортивные клубы. Нам немедленно нужна помощь государства. Размер минимальной необходимой поддержки для всех эстонских клубов составляет 30 миллионов евро", — пишут клубы.

По словам авторов письма, 11 ноября они направили Каллас открытое письмо, но она на него до сих пор не ответила.

"Существует два дальнейших пути: либо снятие ограничений вместе с субсидиями, либо справедливые субсидии, позволяющие выжить в условиях ограничений. На протяжении всего кризиса эстонские фитнес- и спортивные клубы поддерживали антикризисную политику государства и правительства за счет собственных ресурсов: мы вели себя законопослушно и на протяжении почти двух лет реализовывали все необходимые меры, потратив на это большое количество денег. Несмотря на это, на сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда вы не считаете нужным даже откликнуться на наш призыв о помощи".

"Кая Каллас и Танель Кийк, если вы взяли на себя ответственность, то отвечайте. Пожалуйста, проявите хоть немного эмпатии, которая позволит увидеть всю серьезность ситуации. Мы ждем от вас очень быстрого решения, которое обеспечит устойчивость эстонских фитнес-клубов и спортивных клубов".

Письмо подписали член правления MyFitness Эрки Торн, исполнительный руководитель Gym Eesti Атс Лахи, представитель клубов Impuls / Lemon Gym Криста Маяк, член правления 24-7fitnessklubi Андрус Муруметс, исполнительный директор Lasnamäe Spordikeskus Мяртен Тамла, член правления Spa Tours Калле Куузик, член правления Tervise ja Spordi Edendamise Selts Элвис Лиллевялья, член правления Arigato Spordiklubi Хейлики Теэсалу, член правления Crossfitest Прийт Мейер, член правления Power Айви Аунпуу, член правления Aqva Spordikeskus Фреди Вёэрман и другие.