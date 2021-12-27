Кая Каллас о программе перевода школ на эстонский: через два года коалиция с центристами закончится, и всё переиграется

"Эта программа выходит за пределы срока нашей коалиции: через два года, в 2023 году, состоятся выборы, и наша коалиция закончится — на выборах всё снова переиграется", — сказала Каллас.

"Сейчас мы видим, что 76% населения Эстонии всячески поддерживают образование на эстонском языке, и даже если говорить об иноязычных родителях, больше половины (по-моему, 66%) хотят отдать своих детей в эстоноязычную школу. Чтобы не возникло ситуации, когда ребенок, выучив язык на каком-то уровне (например, в детском саду), в дальнейшем теряет этот уровень. Обсуждения еще только начались, и обсуждать всё это надо не только с партнерами по коалиции, но и с другими партиями Рийгикогу", — добавила глава правительства.