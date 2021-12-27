ГРАФИК | Год вакцинации в Эстонии: процесс затухает. Повлияет ли на ситуацию "омикрон"?

Первые прививки от COVID-19 были сделаны в Эстонии в Эстонии 27 декабря 2020 года, их было 191. Массовая вакцинация началась 17 мая 2021 года.

По графику можно проследить определенную связь темпа вакцинации во-первых с эпидемической опасностью, вызванной волнами коронавируса, и, во-вторых, с ужесточением ограничений и введением ковид-сертификатов.

По мнению члена Научного совета Андеро Уусберга, возросшая эпидемическая опасность в связи с распространением штамма "омикрон" может вновь внести в темп вакцинации свои изменения. К примеру, во вторник и среду прошлой недели число первичных вакцинаций за долгое время было выше, чем неделей раньше.

В то же время Уусберг отметил, что свои плоды приносят и усилия по привлечению людей к вакцинации, в том числе индивидуальная работа.

Ученый добавил, что в длительной перспективе график быстро и кардинально не изменится, ведь целевая группа, на которую можно повлиять, становится всё меньше. Нужно рассматривать положение с вакцинацией комплексно, с учетом бустерных доз.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.