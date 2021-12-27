Департамент здоровья: скандальное MÉM Cafe будет закрыто до февраля. Хозяину выставят солидный счет

Напомним, что Департамент здоровья вынес 30 ноября фирме OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством требования. Кафе было запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.

Почти двое суток, после того как у MÉM Cafe в Каламая начали собираться люди, протестующие против закрытия скандального заведения, за порядком и выполнением предписания следили полицейские. В четверг, 2 декабря, полицейских сменили сотрудники охранной фирмы.

Департамент здоровья посчитал более разумным решением для гарантии выполнения постановления нанять охранную фирму, чтобы полицейские могли вернуться к своей обычной работе.

Услуги охранной фирмы придется оплачивать лично владельцу кафе — известному активисту и антипрививочнику Элвису Брауэру. Во сколько же ему это обойдется?

Как сегодня дал знать Департамент здоровья, обеспечением порядка сотрудники охранной фирмы EventSECURITY Turvateenistus OÜ будут заниматься до конца января,

"Выполнение предписания нужно будет обеспечивать до конца действия предписания, то есть до 31 января 2022 года", — сообщила пресс-секретарь ведомства Кирси Пруудель.

О точном размере счета, который департамент выставит хозяину кафе, говорить пока трудно, он зависит от потребностей — количества охранников и отработанных ими часов. Сейчас охрана выставляется только в дневное время.

Если и дальше охрана будет осуществляться в том же режиме — двумя охранниками по 8 часов в день, то к 31 января набежит примерно 25 000 евро.

Напомним, что за неисполнение предписания на кафе был наложен штраф в размере 14 500 евро. После чего в порядке частной инициативы был организован сбор средств в поддержку кафе.