В Беларуси обнародовали текст поправок к конституции

Среди прочего они предполагают, что человека, покинувшего должность президента, нельзя привлечь "к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий". Всебелорусское народное собрание вправе сместить президента с должности "в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления".

Кроме того, изменения запрещают избираться на пост главы государства более чем на два пятилетних срока. А лица, решением суда отправленные в места лишения свободы, не имеют права избирать и быть избранными, следует из документа.

О патриотизме, браке и военной агрессии

Ряд нововведений касается истории страны. Так, государство должно обеспечивать "сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", а "проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина".

В предлагаемых поправках брак охарактеризован как "союз женщины и мужчины". Кроме того, Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", отмечается в документе.

Минск планирует референдум на февраль 2022 года

О необходимости подготовить новую конституцию действующий правитель Александр Лукашенко заявил в феврале на VI Всебелорусском народном собрании, через полгода после начала массовых протестов. В июле созданная конституционная комиссия представила проект документа, который политик, правящий республикой с 1994 года, вернул на доработку, но не уточнил, что именно его не устроило. Обновленный проект представили Лукашенко в начале ноября. Официальный Минск планирует провести референдум по новой конституции в феврале 2022 года.

Лукашенко был вновь объявлен президентом после выборов в августе