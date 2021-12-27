Со вторника разрешен выход на лед внутренних водоемов

Благодаря продолжительным морозам во время праздников можно насладиться рыбалкой, катанием на коньках и другими зимними радостями. Но перед тем, как отправиться на водоём, стоит посмотреть карту толщины льда.

”Богатая внутренними водоёмами Эстония имеет более 1200 озёр и водохранилищ, а кроме этого ещё множество рек и прудов. Везде измерить толщину льда спасатели не смогут, но обязательно проверяют лёд на тех водоёмах, куда чаще всего приходят люди и где большая вероятность опасности”, — говорит руководитель бюро превенции Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу.

Спасательные команды измеряют толщину льда исходя из погодных условий, наличия льда и до тех пор, пока ледовые условия на водоёмах не станут стабильными. Данные заносятся на карту.

”Данные на карте информативные и безопасность начинается с каждого из нас. Ледовые условия на одном водоёме могут сильно различаться. Чем течение сильнее, тем нестабильнее лёд. Поэтому мы просим всё ещё не выходить на лёд водоёмов, где есть течение и быть предельно осторожными на запруде”, — объясняет Уусталу.

Стоит также помнить, что на лёд можно выходить лишь тогда, когда его толщина составляет не менее 10 сантиметров. Тоньше лёд ещё недостаточно крепкий и не выдержит вес человека. Поэтому для катания на коньках стоит выбирать официальные и более безопасные катки. Если на лёд всё же нужно выйти, то стоит взять с собой средства безопасности, например, спасательные шипы, которые помогут быстро выбраться из воды. Провалившийся под лёд человек, должен считаться с тем, что температура подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек сможет продержаться не более 10 минут, а ребёнок потеряет сознание ещё быстрее.