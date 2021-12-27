Со вторника разрешен выход на лед внутренних водоемов(1)
Благодаря продолжительным морозам во время праздников можно насладиться рыбалкой, катанием на коньках и другими зимними радостями. Но перед тем, как отправиться на водоём, стоит посмотреть карту толщины льда.
”Богатая внутренними водоёмами Эстония имеет более 1200 озёр и водохранилищ, а кроме этого ещё множество рек и прудов. Везде измерить толщину льда спасатели не смогут, но обязательно проверяют лёд на тех водоёмах, куда чаще всего приходят люди и где большая вероятность опасности”, — говорит руководитель бюро превенции Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу.
Спасательные команды измеряют толщину льда исходя из погодных условий, наличия льда и до тех пор, пока ледовые условия на водоёмах не станут стабильными. Данные заносятся на карту.
”Данные на карте информативные и безопасность начинается с каждого из нас. Ледовые условия на одном водоёме могут сильно различаться. Чем течение сильнее, тем нестабильнее лёд. Поэтому мы просим всё ещё не выходить на лёд водоёмов, где есть течение и быть предельно осторожными на запруде”, — объясняет Уусталу.
Стоит также помнить, что на лёд можно выходить лишь тогда, когда его толщина составляет не менее 10 сантиметров. Тоньше лёд ещё недостаточно крепкий и не выдержит вес человека. Поэтому для катания на коньках стоит выбирать официальные и более безопасные катки. Если на лёд всё же нужно выйти, то стоит взять с собой средства безопасности, например, спасательные шипы, которые помогут быстро выбраться из воды. Провалившийся под лёд человек, должен считаться с тем, что температура подо льдом всего на пару градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек сможет продержаться не более 10 минут, а ребёнок потеряет сознание ещё быстрее.
Спасательный департамент призывает всех людей быть осторожными и внимательными, проводя время на водоёмах. Мы просим родителей поговорить со своими детьми о том, как опасно находиться на тонком льду и приглядывать за ними. Если вы заметили, что кто-то нуждается в помощи, или вы сами нуждаетесь в ней, то при первой возможности нужно позвонить 112.
Карту толщины льда можно найти здесь и в картографическом приложении Google.
Что делать, если вы провалились под лёд?
Если, находясь на льду вы заметили признаки опасности — хруст или провал льда — следует немедленно распределить вес своего тела и покинуть это место. Для этого следует сразу же встать на четвереньки и вернуться по тому же пути.
Если лёд не предупредит своим треском, и вы провалитесь, следует предотвратить погружение более глубоко. При падении, распахните руки и наклонитесь назад. Таким образов вы не провалитесь под воду полностью.
Чем быстрее удастся выбраться на сушу, тем лучше, ведь в холодной воде человек становится очень быстро недееспособным. Большим помощником могут послужить спасательные шипы. Вытащите себя на лёд в ту сторону, откуда пришли.
Выбравшись на лёд следует перекрутиться или отползти от проруби. Поодаль можете встать и покинуть лёд по пути, по которому вы пришли, и направиться в тепло.