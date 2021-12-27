ГРАФИК | Цена на электричество во вторник будет стабильной. Смотрите, в какой час ожидается максимум

Если неделю назад (21 декабря) средняя биржевая цена на электроэнергию составляла 406,69 евро за мегаватт-час, то к сегодняшнему дню положение смягчилось. Завтра, 28 декабря, средняя цена мегаватт-часа будет 132,69 евро, что почти в четыре раза ниже.