27.12.2021, 19:01
ГРАФИК | Цена на электричество во вторник будет стабильной. Смотрите, в какой час ожидается максимум(3)
ФОТО: Argo Ingver
Завтра, 28 декабря, средняя биржевая стоимость электроэнергии будет ниже, чем неделю назад.
Если неделю назад (21 декабря) средняя биржевая цена на электроэнергию составляла 406,69 евро за мегаватт-час, то к сегодняшнему дню положение смягчилось. Завтра, 28 декабря, средняя цена мегаватт-часа будет 132,69 евро, что почти в четыре раза ниже.
Как видно из графика, самым дешевым электричество будет ночью с трех до четырех часов (88,97 евро), самым дорогим — с 9 до 10 часов утра (160 евро). В остальные часы цена будет довольно стабильна — на уровне 140 евро за мегаватт-час.