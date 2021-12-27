ФОТО | Полиция ищет пропавшего 16-летнего юношу

И раньше бывали инциденты, когда местонахождение Маркуса было неизвестно и для его поисков привлекали полицию. Возможно, что Маркус двинулся из Элва проводить время в Тарту, но нельзя исключать и другие регионы.

Рост Маркуса примерно 180 см, он крепкого телосложения. Он одет в красную парку с капюшоном с меховой оторочкой и черные спортивные штаны, на голове серая вязаная шапка и на ногах оранжево-черная спортивная обувь.

Если у кого-то есть информация о местонахождении Маркуса, просят сообщить об этом по номеру 112.